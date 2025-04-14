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سعر Yield Optimizer ETH (YOETH) المباشر لليوم هو USD 1,683.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 302.77K . يتم تحديث سعر YOETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield Optimizer ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yield Optimizer ETH خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 179.89

أداء سعر Yield Optimizer ETH (YOETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ -2.617375644004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.617375644004 -0.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yield Optimizer ETH (YOETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Optimizer ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,640.15$ 1,640.15 $ 1,640.15 24 ساعة مرتفع $ 1,708.69$ 1,708.69 $ 1,708.69 عالية طوال الوقت $ 2,149.43$ 2,149.43 $ 2,149.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) +3.00%

معلومات سوق Yield Optimizer ETH (YOETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: