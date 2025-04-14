سعر Yield Optimizer ETH (YOETH)
سعر Yield Optimizer ETH (YOETH) المباشر لليوم هو USD 1,683.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 302.77K. يتم تحديث سعر YOETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield Optimizer ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yield Optimizer ETH خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 179.89
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خلال اليوم، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ -2.617375644004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Optimizer ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.617375644004
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Optimizer ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-0.15%
+3.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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