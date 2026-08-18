شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر YFSX المباشر اليوم هو 1,110.21 USD. القيمة السوقية لـ YFSX هي 22,200,937 USD. تابع تحديثات أسعار YFSX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر YFSX المباشر اليوم هو 1,110.21 USD. القيمة السوقية لـ YFSX هي 22,200,937 USD. تابع تحديثات أسعار YFSX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YFSX

معلومات سعر YFSX

ما هو YFSX

الموقع الرسمي لـ YFSX

اقتصاد توكن YFSX

توقعات سعر YFSX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار YFSX

سعر YFSX (YFSX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YFSX إلى USD:

$1,110.15
$1,110.15$1,110.15
-0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار YFSX (YFSX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:22:14 (UTC+8)

سعر YFSX اليوم

السعر المباشر لمشروع YFSX (YFSX) اليوم هو $ 1,110.21، مع تغير بنسبة 2.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YFSX الحالي إلى USD هو $ 1,110.21 لكل YFSX.

يحتل YFSX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,200,937، مع عرض متداول قدره 20.00K YFSX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YFSX بين $ 1,109.38 (أدنى) و$ 1,158.48 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,087.72، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 527.02.

على المدى القصير، تحرك YFSX بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-15.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.61K.

معلومات سوق YFSX (YFSX)

$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M

$ 71.61K
$ 71.61K$ 71.61K

$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M

20.00K
20.00K 20.00K

19,999.0
19,999.0 19,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ YFSX هي $ 22.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.61K. العرض المتداول لـ YFSX يبلغ 20.00K، مع إجمالي عرض 19999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.20M.

سجل سعر YFSX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,109.38
$ 1,109.38$ 1,109.38
24 ساعة منخفض
$ 1,158.48
$ 1,158.48$ 1,158.48
24 ساعة مرتفع

$ 1,109.38
$ 1,109.38$ 1,109.38

$ 1,158.48
$ 1,158.48$ 1,158.48

$ 2,087.72
$ 2,087.72$ 2,087.72

$ 527.02
$ 527.02$ 527.02

+0.03%

-2.52%

-15.97%

-15.97%

سجل سعر YFSX (YFSX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YFSX مقابل USD هو $ -28.75335449638328 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YFSX مقابل USD هو $ +207.2436778470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YFSX مقابل USD هو $ +796.2539361420 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YFSX مقابل USD هو $ +0.058563612295 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -28.75335449638328-2.52%
30 يوم$ +207.2436778470+18.67%
60 يوم$ +796.2539361420+71.72%
90 يوم$ +0.058563612295+0.00%

توقعات أسعار YFSX

YFSX (YFSX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YFSX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYFSX (YFSX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YFSX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر YFSX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YFSX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار YFSX.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر YFSX (YFSX)

الموقع الرسمي

الفئة :

BNB Chain Ecosystem

نبذة عن YFSX

ما القيمة الحية لـ YFSX اليوم؟

اليوم، يُتداول YFSX بسعر $1110.21، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -2.52% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب YFSX حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها YFSX اليوم؟

يحمل YFSX درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها YFSX خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $1109.38 و$1158.48. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ YFSX؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ YFSX؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة BNB Chain Ecosystem مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ YFSX قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YFSX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:22:14 (UTC+8)

تحديثات YFSX (YFSX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن YFSX

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2840
$0.2840$0.2840

+846.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01469
$0.01469$0.01469

+4.92%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038544
$0.038544$0.038544

+8.97%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06846
$0.06846$0.06846

-0.78%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2840
$0.2840$0.2840

+846.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004216
$0.0004216$0.0004216

+190.75%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2194
$1.2194$1.2194

+43.29%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038544
$0.038544$0.038544

+8.97%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00772
$0.00772$0.00772

+7.22%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟