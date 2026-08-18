سعر YFSX اليوم

السعر المباشر لمشروع YFSX (YFSX) اليوم هو $ 1,110.21، مع تغير بنسبة 2.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YFSX الحالي إلى USD هو $ 1,110.21 لكل YFSX.

يحتل YFSX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,200,937، مع عرض متداول قدره 20.00K YFSX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YFSX بين $ 1,109.38 (أدنى) و$ 1,158.48 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,087.72، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 527.02.

على المدى القصير، تحرك YFSX بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-15.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.61K.

معلومات سوق YFSX (YFSX)

القيمة السوقية $ 22.20M$ 22.20M $ 22.20M الحجم (24 ساعة) $ 71.61K$ 71.61K $ 71.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.20M$ 22.20M $ 22.20M إمداد دورة التداول 20.00K 20.00K 20.00K إجمالي العرض 19,999.0 19,999.0 19,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ YFSX هي $ 22.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.61K. العرض المتداول لـ YFSX يبلغ 20.00K، مع إجمالي عرض 19999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.20M.