سعر yesnoerror اليوم

السعر المباشر لمشروع yesnoerror (YNE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YNE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YNE.

يحتل yesnoerror حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 178,832، مع عرض متداول قدره 999.96M YNE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YNE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.111382، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YNE بمقدار -0.56% خلال الساعة الماضية و-7.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.38K.

معلومات سوق yesnoerror (YNE)

القيمة السوقية $ 178.83K$ 178.83K $ 178.83K الحجم (24 ساعة) $ 26.38K$ 26.38K $ 26.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 178.83K$ 178.83K $ 178.83K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,964,426.189589 999,964,426.189589 999,964,426.189589

القيمة السوقية الحالية لـ yesnoerror هي $ 178.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.38K. العرض المتداول لـ YNE يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999964426.189589. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 178.83K.