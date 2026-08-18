سعر YAY Network اليوم

السعر المباشر لمشروع YAY Network (YAY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YAY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YAY.

يحتل YAY Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89,029، مع عرض متداول قدره 687.75M YAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YAY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.094525، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YAY بمقدار +26.56% خلال الساعة الماضية و+7.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.03K.

معلومات سوق YAY Network (YAY)

القيمة السوقية $ 89.03K$ 89.03K $ 89.03K الحجم (24 ساعة) $ 2.03K$ 2.03K $ 2.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.45K$ 129.45K $ 129.45K إمداد دورة التداول 687.75M 687.75M 687.75M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ YAY Network هي $ 89.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.03K. العرض المتداول لـ YAY يبلغ 687.75M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.45K.