معلومات سعر XVGAVA (XVGAVA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) +0.59%
تغير السعر (1يوم) -2.65%
تغير السعر (7 أيام) -5.44%

سعر XVGAVA (XVGAVA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XVGAVA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXVGAVA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XVGAVA +0.59% على مدار الساعة الماضية، -2.65% على مدار 24 ساعة، و -5.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XVGAVA (XVGAVA)

القيمة السوقية $ 46.09K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.09K
إمداد دورة التداول 10.00B
إجمالي العرض 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XVGAVA هي $ 46.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XVGAVA يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.09K.