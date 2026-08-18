سعر XDAG اليوم

السعر المباشر لمشروع XDAG (XDAG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XDAG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XDAG.

يحتل XDAG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 941,092، مع عرض متداول قدره 1.31B XDAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XDAG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.100431، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XDAG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.95K.

معلومات سوق XDAG (XDAG)

القيمة السوقية $ 941.09K$ 941.09K $ 941.09K الحجم (24 ساعة) $ 61.95K$ 61.95K $ 61.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M إمداد دورة التداول 1.31B 1.31B 1.31B إجمالي العرض 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

القيمة السوقية الحالية لـ XDAG هي $ 941.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.95K. العرض المتداول لـ XDAG يبلغ 1.31B، مع إجمالي عرض 1446294144.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.