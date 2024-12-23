سعر XCeption (XCEPT)
سعر XCeption (XCEPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 366.09K. يتم تحديث سعر XCEPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XCeption الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 86.16
- تغيير سعر XCeption خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر XCeption مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XCeption مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XCeption مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XCeption مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.05%
|60 يوم
|$ 0
|-22.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XCeption: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing XCeption—the first democratized MEV bot and suite of trading tools. TradeCeption ensures seamless trade execution, while MarketCeption offers DCA out of large positions or creates floor support for protocols. Features like SnipeCeption provide lightning-fast market sniping, making trading easier than ever. Maximize your earnings potential with MevCeption by earning passive income through token approval for MEV transactions. Plus, our referral program rewards users for spreading the word.
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