معلومات سعر WuAI (WUAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00012871 24 ساعة مرتفع $ 0.00023138 عالية طوال الوقت $ 0.00037629 أدنى سعر $ 0.00006931 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) +9.57% تغير السعر (7 أيام) +182.32%

سعر WuAI (WUAI) في الوقت الحقيقي هو $0.0002086. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WUAI بين أدنى سعر $ 0.00012871 وأعلى سعر $ 0.00023138، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWUAI على الإطلاق هو $ 0.00037629، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006931.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WUAI +0.77% على مدار الساعة الماضية، +9.57% على مدار 24 ساعة، و +182.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WuAI (WUAI)

القيمة السوقية $ 173.95K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 207.37K إمداد دورة التداول 832.91M إجمالي العرض 992,907,818.0421511

القيمة السوقية الحالية لـ WuAI هي $ 173.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WUAI يبلغ 832.91M، مع إجمالي عرض 992907818.0421511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 207.37K.