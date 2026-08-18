سعر Wrapped SOL اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped SOL (WSOL) اليوم هو $ 75.4، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSOL الحالي إلى USD هو $ 75.4 لكل WSOL.

يحتل Wrapped SOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 969,899,282، مع عرض متداول قدره 12.86M WSOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSOL بين $ 75.11 (أدنى) و$ 76.09 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 290.3، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 8.11.

على المدى القصير، تحرك WSOL بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-0.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 386.93M.

معلومات سوق Wrapped SOL (WSOL)

القيمة السوقية $ 969.90M$ 969.90M $ 969.90M الحجم (24 ساعة) $ 386.93M$ 386.93M $ 386.93M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 971.63M$ 971.63M $ 971.63M إمداد دورة التداول 12.86M 12.86M 12.86M إجمالي العرض 12,885,755.37801109 12,885,755.37801109 12,885,755.37801109

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped SOL هي $ 969.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 386.93M. العرض المتداول لـ WSOL يبلغ 12.86M، مع إجمالي عرض 12885755.37801109. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 971.63M.