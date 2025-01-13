سعر Wrapped cETH (CETH)
سعر Wrapped cETH (CETH) المباشر لليوم هو USD 2,245.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped cETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 301.35
- تغيير سعر Wrapped cETH خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ -5.036992585074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ -313.9464181440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ +162.2763769920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ +224.5784583118916 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5.036992585074
|-0.22%
|30 يوم
|$ -313.9464181440
|-13.98%
|60 يوم
|$ +162.2763769920
|+7.23%
|90 يوم
|$ +224.5784583118916
|+11.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped cETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-0.22%
-5.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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