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سعر Wrapped cETH (CETH) المباشر لليوم هو USD 2,245.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped cETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 301.35 - تغيير سعر Wrapped cETH خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped cETH (CETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ -5.036992585074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ -313.9464181440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ +162.2763769920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped cETH مقابل USD هو $ +224.5784583118916 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -5.036992585074 -0.22% 30 يوم $ -313.9464181440 -13.98% 60 يوم $ +162.2763769920 +7.23% 90 يوم $ +224.5784583118916 +11.11%

تحليل سعر Wrapped cETH (CETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped cETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,239.04$ 2,239.04 $ 2,239.04 24 ساعة مرتفع $ 2,292.18$ 2,292.18 $ 2,292.18 عالية طوال الوقت $ 3,019.26$ 3,019.26 $ 3,019.26 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -5.37%

معلومات سوق Wrapped cETH (CETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: