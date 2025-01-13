سعر Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE)
سعر Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBASEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BaseDOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.64
- تغيير سعر Wrapped BaseDOGE خلال اليوم هو +3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.32%
|30 يوم
|$ 0
|-26.58%
|60 يوم
|$ 0
|-44.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BaseDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.25%
+3.32%
-15.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped BaseDOGE is the wrapped version of BaseDOGE and is a valueless Meme token on Base
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