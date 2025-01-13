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سعر Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBASEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BaseDOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.64 - تغيير سعر Wrapped BaseDOGE خلال اليوم هو +3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BaseDOGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.32% 30 يوم $ 0 -26.58% 60 يوم $ 0 -44.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BaseDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) +3.32% تغير السعر (7 أيام) -15.79%

معلومات سوق Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: