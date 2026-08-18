سعر WorldAssets اليوم

السعر المباشر لمشروع WorldAssets (INC) اليوم هو $ 0.080432، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INC الحالي إلى USD هو $ 0.080432 لكل INC.

يحتل WorldAssets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,242,013، مع عرض متداول قدره 90.00M INC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INC بين $ 0.07993 (أدنى) و$ 0.082446 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.066971.

على المدى القصير، تحرك INC بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و+2.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.04K.

معلومات سوق WorldAssets (INC)

القيمة السوقية $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M الحجم (24 ساعة) $ 72.04K$ 72.04K $ 72.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.14M$ 24.14M $ 24.14M إمداد دورة التداول 90.00M 90.00M 90.00M إجمالي العرض 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WorldAssets هي $ 7.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.04K. العرض المتداول لـ INC يبلغ 90.00M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.14M.