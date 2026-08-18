سعر Woofy اليوم

السعر المباشر لمشروع Woofy (WOOFY) اليوم هو $ 0,00196042، مع تغير بنسبة 0,06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOOFY الحالي إلى USD هو $ 0,00196042 لكل WOOFY.

يحتل Woofy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.498، مع عرض متداول قدره 14,03M WOOFY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOOFY بين $ 0,001952 (أدنى) و$ 0,00198363 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00267657، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00157802.

على المدى القصير، تحرك WOOFY بمقدار -%0,23 خلال الساعة الماضية و-%4,86 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,07K.

معلومات سوق Woofy (WOOFY)

القيمة السوقية $ 27,50K$ 27,50K $ 27,50K الحجم (24 ساعة) $ 1,07K$ 1,07K $ 1,07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27,50K$ 27,50K $ 27,50K إمداد دورة التداول 14,03M 14,03M 14,03M إجمالي العرض 14.026.697,93539469 14.026.697,93539469 14.026.697,93539469

القيمة السوقية الحالية لـ Woofy هي $ 27,50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,07K. العرض المتداول لـ WOOFY يبلغ 14,03M، مع إجمالي عرض 14026697.93539469. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27,50K.