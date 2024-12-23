سعر woofer (WOOFER)
سعر woofer (WOOFER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.69K. يتم تحديث سعر WOOFER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق woofer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.51K
- تغيير سعر woofer خلال اليوم هو +6.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.28B
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خلال اليوم، كان سعر woofer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر woofer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر woofer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر woofer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر woofer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.15%
+6.00%
-28.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.
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