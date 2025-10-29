معلومات سعر Womo (WM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.314429 24 ساعة مرتفع $ 0.346245 عالية طوال الوقت $ 0.694689 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -8.20% تغير السعر (7 أيام) -1.64%

سعر Womo (WM) في الوقت الحقيقي هو $0.315475. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WM بين أدنى سعر $ 0.314429 وأعلى سعر $ 0.346245، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWM على الإطلاق هو $ 0.694689، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WM +0.33% على مدار الساعة الماضية، -8.20% على مدار 24 ساعة، و -1.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Womo (WM)

القيمة السوقية $ 315.50K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 315.50K إمداد دورة التداول 1.00M إجمالي العرض 1,000,077.480174482

القيمة السوقية الحالية لـ Womo هي $ 315.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WM يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000077.480174482. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 315.50K.