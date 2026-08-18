سعر WOLF اليوم

السعر المباشر لمشروع WOLF (WOLF) اليوم هو $ 0.00742201، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOLF الحالي إلى USD هو $ 0.00742201 لكل WOLF.

يحتل WOLF حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,421,850، مع عرض متداول قدره 999.98M WOLF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOLF بين $ 0.00738524 (أدنى) و$ 0.00753133 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04783106، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00285343.

على المدى القصير، تحرك WOLF بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و+3.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.76K.

معلومات سوق WOLF (WOLF)

القيمة السوقية $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M الحجم (24 ساعة) $ 3.76K$ 3.76K $ 3.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,978,220.843578 999,978,220.843578 999,978,220.843578

القيمة السوقية الحالية لـ WOLF هي $ 7.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.76K. العرض المتداول لـ WOLF يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999978220.843578. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.42M.