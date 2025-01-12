سعر willy (WILLY)
سعر willy (WILLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.34K. يتم تحديث سعر WILLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق willy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 519.39
- تغيير سعر willy خلال اليوم هو -2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.74M
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خلال اليوم، كان سعر willy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر willy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر willy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر willy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر willy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-2.62%
-33.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WILLY CTO led by ex Billy Mod Ace Ventura aka Lloyd Christmas who led Billy to 200M MCAP. Lloyd Christmas saved $Billy and hes back again. Join the TG VC to learn more. 100m is programmed. We will forge our way to becoming and established token in the crypto space. Massive marketing and networking plans to ensure its success. The $WILLY success story will go down in history with its continued unwavering success.
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