سعر Will U اليوم

السعر المباشر لمشروع Will U (WILLU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WILLU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WILLU.

يحتل Will U حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 129,907، مع عرض متداول قدره 1.00B WILLU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WILLU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WILLU بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-21.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.33K.

معلومات سوق Will U (WILLU)

القيمة السوقية $ 129.91K$ 129.91K $ 129.91K الحجم (24 ساعة) $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.91K$ 129.91K $ 129.91K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Will U هي $ 129.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.33K. العرض المتداول لـ WILLU يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.91K.