معلومات سعر WeWay (WWY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001331 $ 0.00001331 $ 0.00001331 24 ساعة منخفض $ 0.00001602 $ 0.00001602 $ 0.00001602 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001331$ 0.00001331 $ 0.00001331 24 ساعة مرتفع $ 0.00001602$ 0.00001602 $ 0.00001602 عالية طوال الوقت $ 0.080202$ 0.080202 $ 0.080202 أدنى سعر $ 0.00000899$ 0.00000899 $ 0.00000899 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -13.52% تغير السعر (7 أيام) +26.17% تغير السعر (7 أيام) +26.17%

سعر WeWay (WWY) في الوقت الحقيقي هو $0.00001365. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WWY بين أدنى سعر $ 0.00001331 وأعلى سعر $ 0.00001602، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWWY على الإطلاق هو $ 0.080202، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000899.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WWY +0.19% على مدار الساعة الماضية، -13.52% على مدار 24 ساعة، و +26.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WeWay (WWY)

القيمة السوقية $ 92.88K$ 92.88K $ 92.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.35K$ 95.35K $ 95.35K إمداد دورة التداول 6.82B 6.82B 6.82B إجمالي العرض 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

القيمة السوقية الحالية لـ WeWay هي $ 92.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WWY يبلغ 6.82B، مع إجمالي عرض 6999999999.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.35K.