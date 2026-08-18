سعر WeSendit اليوم

السعر المباشر لمشروع WeSendit (WSI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WSI.

يحتل WeSendit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 448,467، مع عرض متداول قدره 856.07M WSI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.312782، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WSI بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و+25.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.03K.

معلومات سوق WeSendit (WSI)

القيمة السوقية $ 448.47K$ 448.47K $ 448.47K الحجم (24 ساعة) $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 779.52K$ 779.52K $ 779.52K إمداد دورة التداول 856.07M 856.07M 856.07M إجمالي العرض 1,488,000,000.0 1,488,000,000.0 1,488,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WeSendit هي $ 448.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.03K. العرض المتداول لـ WSI يبلغ 856.07M، مع إجمالي عرض 1488000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 779.52K.