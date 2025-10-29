معلومات سعر weldr (WLDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.70% تغير السعر (7 أيام) +13.81% تغير السعر (7 أيام) +13.81%

سعر weldr (WLDR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WLDR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWLDR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WLDR +0.18% على مدار الساعة الماضية، -0.70% على مدار 24 ساعة، و +13.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق weldr (WLDR)

القيمة السوقية $ 13.63K$ 13.63K $ 13.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.63K$ 13.63K $ 13.63K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ weldr هي $ 13.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WLDR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.63K.