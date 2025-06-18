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سعر We Will Huddle (HUDDLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.20K . يتم تحديث سعر HUDDLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق We Will Huddle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر We Will Huddle خلال اليوم هو -10.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.98M

أداء سعر We Will Huddle (HUDDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر We Will Huddle (HUDDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر We Will Huddle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -10.52% تغير السعر (7 أيام) -22.91%

معلومات سوق We Will Huddle (HUDDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: