سعر We Will Huddle (HUDDLE)
سعر We Will Huddle (HUDDLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.20K. يتم تحديث سعر HUDDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق We Will Huddle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر We Will Huddle خلال اليوم هو -10.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HUDDLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HUDDLE.
خلال اليوم، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر We Will Huddle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر We Will Huddle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-10.52%
-22.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس We Will Huddle (HUDDLE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HUDDLE والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HUDDLE إلى VND
₫--
|1 HUDDLE إلى AUD
A$--
|1 HUDDLE إلى GBP
￡--
|1 HUDDLE إلى EUR
€--
|1 HUDDLE إلى USD
$--
|1 HUDDLE إلى MYR
RM--
|1 HUDDLE إلى TRY
₺--
|1 HUDDLE إلى JPY
¥--
|1 HUDDLE إلى RUB
₽--
|1 HUDDLE إلى INR
₹--
|1 HUDDLE إلى IDR
Rp--
|1 HUDDLE إلى KRW
₩--
|1 HUDDLE إلى PHP
₱--
|1 HUDDLE إلى EGP
￡E.--
|1 HUDDLE إلى BRL
R$--
|1 HUDDLE إلى CAD
C$--
|1 HUDDLE إلى BDT
৳--
|1 HUDDLE إلى NGN
₦--
|1 HUDDLE إلى UAH
₴--
|1 HUDDLE إلى VES
Bs--
|1 HUDDLE إلى PKR
Rs--
|1 HUDDLE إلى KZT
₸--
|1 HUDDLE إلى THB
฿--
|1 HUDDLE إلى TWD
NT$--
|1 HUDDLE إلى AED
د.إ--
|1 HUDDLE إلى CHF
Fr--
|1 HUDDLE إلى HKD
HK$--
|1 HUDDLE إلى MAD
.د.م--
|1 HUDDLE إلى MXN
$--