سعر Warp اليوم

السعر المباشر لمشروع Warp (WRP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WRP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WRP.

يحتل Warp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 713,318، مع عرض متداول قدره 795.88M WRP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WRP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00870662، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WRP بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+9.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.36.

معلومات سوق Warp (WRP)

القيمة السوقية $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K الحجم (24 ساعة) $ 15.36$ 15.36 $ 15.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K إمداد دورة التداول 795.88M 795.88M 795.88M إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Warp هي $ 713.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.36. العرض المتداول لـ WRP يبلغ 795.88M، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 713.32K.