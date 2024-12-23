سعر wain (WAIN)
سعر wain (WAIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.91K. يتم تحديث سعر WAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.77K
- تغيير سعر wain خلال اليوم هو -14.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 896.52M
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خلال اليوم، كان سعر wain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر wain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-14.72%
-34.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.
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