سعر VulgarTycoon اليوم

السعر المباشر لمشروع VulgarTycoon (VIN) اليوم هو $ 0.866925، مع تغير بنسبة 1.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VIN الحالي إلى USD هو $ 0.866925 لكل VIN.

يحتل VulgarTycoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,411,763، مع عرض متداول قدره 16.62M VIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VIN بين $ 0.866301 (أدنى) و$ 0.889031 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.33، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.333705.

على المدى القصير، تحرك VIN بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-14.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 48.95K.

معلومات سوق VulgarTycoon (VIN)

القيمة السوقية $ 14.41M$ 14.41M $ 14.41M الحجم (24 ساعة) $ 48.95K$ 48.95K $ 48.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.40M$ 14.40M $ 14.40M إمداد دورة التداول 16.62M 16.62M 16.62M إجمالي العرض 16,624,000.0 16,624,000.0 16,624,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VulgarTycoon هي $ 14.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.95K. العرض المتداول لـ VIN يبلغ 16.62M، مع إجمالي عرض 16624000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.40M.