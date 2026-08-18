سعر Vu اليوم

السعر المباشر لمشروع Vu (VU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VU.

يحتل Vu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,426، مع عرض متداول قدره 450.00M VU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00217398، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.87.

معلومات سوق Vu (VU)

القيمة السوقية $ 55.43K$ 55.43K $ 55.43K الحجم (24 ساعة) $ 78.87$ 78.87 $ 78.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 123.17K$ 123.17K $ 123.17K إمداد دورة التداول 450.00M 450.00M 450.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vu هي $ 55.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.87. العرض المتداول لـ VU يبلغ 450.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 123.17K.