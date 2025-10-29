معلومات سعر Vortex (VORTEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 24 ساعة منخفض $ 0.00000243 $ 0.00000243 $ 0.00000243 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000232$ 0.00000232 $ 0.00000232 24 ساعة مرتفع $ 0.00000243$ 0.00000243 $ 0.00000243 عالية طوال الوقت $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 أدنى سعر $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) +53.57% تغير السعر (7 أيام) +53.57%

سعر Vortex (VORTEX) في الوقت الحقيقي هو $0.00000236. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VORTEX بين أدنى سعر $ 0.00000232 وأعلى سعر $ 0.00000243، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVORTEX على الإطلاق هو $ 0.0003032، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000119.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VORTEX +0.93% على مدار الساعة الماضية، -1.95% على مدار 24 ساعة، و +53.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vortex (VORTEX)

القيمة السوقية $ 23.57K$ 23.57K $ 23.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.57K$ 23.57K $ 23.57K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vortex هي $ 23.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VORTEX يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.57K.