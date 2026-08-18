سعر VoluMint اليوم

السعر المباشر لمشروع VoluMint (VMINT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VMINT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VMINT.

يحتل VoluMint حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,087.7، مع عرض متداول قدره 609.45M VMINT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VMINT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VMINT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VoluMint (VMINT)

القيمة السوقية $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K إمداد دورة التداول 609.45M 609.45M 609.45M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VoluMint هي $ 17.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VMINT يبلغ 609.45M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.40K.