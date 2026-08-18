سعر Voidify اليوم

السعر المباشر لمشروع Voidify (∅) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ∅ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ∅.

يحتل Voidify حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 136,650، مع عرض متداول قدره 959.62M ∅. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ∅ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00835799، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ∅ بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+11.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 41.81.

معلومات سوق Voidify (∅)

القيمة السوقية $ 136.65K$ 136.65K $ 136.65K الحجم (24 ساعة) $ 41.81$ 41.81 $ 41.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 136.65K$ 136.65K $ 136.65K إمداد دورة التداول 959.62M 959.62M 959.62M إجمالي العرض 959,620,894.437073 959,620,894.437073 959,620,894.437073

القيمة السوقية الحالية لـ Voidify هي $ 136.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 41.81. العرض المتداول لـ ∅ يبلغ 959.62M، مع إجمالي عرض 959620894.437073. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 136.65K.