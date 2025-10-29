معلومات سعر VIVA (VIVA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00451973 $ 0.00451973 $ 0.00451973 24 ساعة منخفض $ 0.00517965 $ 0.00517965 $ 0.00517965 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00451973$ 0.00451973 $ 0.00451973 24 ساعة مرتفع $ 0.00517965$ 0.00517965 $ 0.00517965 عالية طوال الوقت $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 أدنى سعر $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -8.94% تغير السعر (7 أيام) +0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.11%

سعر VIVA (VIVA) في الوقت الحقيقي هو $0.00459368. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIVA بين أدنى سعر $ 0.00451973 وأعلى سعر $ 0.00517965، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIVA على الإطلاق هو $ 0.01138801، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00199132.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIVA -0.01% على مدار الساعة الماضية، -8.94% على مدار 24 ساعة، و +0.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VIVA (VIVA)

القيمة السوقية $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,996,093.5222164 999,996,093.5222164 999,996,093.5222164

القيمة السوقية الحالية لـ VIVA هي $ 4.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIVA يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999996093.5222164. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.59M.