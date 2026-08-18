سعر VitaStem اليوم

السعر المباشر لمشروع VitaStem (VITASTEM) اليوم هو $ 0.00597568، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VITASTEM الحالي إلى USD هو $ 0.00597568 لكل VITASTEM.

يحتل VitaStem حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,756، مع عرض متداول قدره 3.19M VITASTEM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VITASTEM بين $ 0.00598968 (أدنى) و$ 0.0061066 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.5982، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00595792.

على المدى القصير، تحرك VITASTEM بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-26.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.83.

معلومات سوق VitaStem (VITASTEM)

القيمة السوقية $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K الحجم (24 ساعة) $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.77K$ 59.77K $ 59.77K إمداد دورة التداول 3.19M 3.19M 3.19M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VitaStem هي $ 50.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.83. العرض المتداول لـ VITASTEM يبلغ 3.19M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.77K.