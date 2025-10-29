سعر VIRTUE المباشر اليوم هو 0.01900534 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VIRTUE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VIRTUE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر VIRTUE المباشر اليوم هو 0.01900534 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VIRTUE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VIRTUE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار VIRTUE

سعر VIRTUE (VIRTUE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VIRTUE إلى USD:

$0.01900534
$0.01900534
-2.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار VIRTUE (VIRTUE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:45:05 (UTC+8)

معلومات سعر VIRTUE (VIRTUE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01881819
$ 0.01881819
24 ساعة منخفض
$ 0.01957418
$ 0.01957418
24 ساعة مرتفع

$ 0.01881819
$ 0.01881819

$ 0.01957418
$ 0.01957418

$ 0.209091
$ 0.209091

$ 0.01881819
$ 0.01881819

--

-2.68%

-2.82%

-2.82%

سعر VIRTUE (VIRTUE) في الوقت الحقيقي هو $0.01900534. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIRTUE بين أدنى سعر $ 0.01881819 وأعلى سعر $ 0.01957418، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIRTUE على الإطلاق هو $ 0.209091، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01881819.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIRTUE -- على مدار الساعة الماضية، -2.68% على مدار 24 ساعة، و -2.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VIRTUE (VIRTUE)

$ 15.19K
$ 15.19K

--
----

$ 16.14K
$ 16.14K

799.00K
799.00K

849,000.0
849,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VIRTUE هي $ 15.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIRTUE يبلغ 799.00K، مع إجمالي عرض 849000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.14K.

سجل سعر VIRTUE (VIRTUE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VIRTUE مقابل USD هو $ -0.00052501149568779 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VIRTUE مقابل USD هو $ -0.0010616249 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VIRTUE مقابل USD هو $ -0.0035757825 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VIRTUE مقابل USD هو $ -0.1398831037721466 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00052501149568779-2.68%
30 يوم$ -0.0010616249-5.58%
60 يوم$ -0.0035757825-18.81%
90 يوم$ -0.1398831037721466-88.03%

ما هو VIRTUE ( VIRTUE )

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر VIRTUE (USD)

كم ستكون قيمة VIRTUE (VIRTUE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك VIRTUE (VIRTUE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة VIRTUE.

تحقق الآن من توقعات سعر VIRTUE!

عملة VIRTUE إلى العملات المحلية

توكنوميكس VIRTUE (VIRTUE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VIRTUE (VIRTUE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VIRTUE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول VIRTUE (VIRTUE)

كم يساوي VIRTUE (VIRTUE) اليوم؟
سعر VIRTUE المباشر في USD هو USD 0.01900534، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VIRTUE إلى USD الحالي؟
سعر VIRTUE إلى USD الحالي هو $ 0.01900534. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ VIRTUE ؟
القيمة السوقية لعملة VIRTUE هي $ 15.19K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VIRTUE؟
العرض المتداول لتوكن VIRTUE هو 799.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VIRTUE؟
حقق VIRTUE سعرًا قياسيًا قدره 0.209091 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VIRTUE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01881819 VIRTUE.
ما هو حجم تداول VIRTUE؟
حجم تداول VIRTUE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VIRTUE هذا العام؟
قد يرتفع VIRTUE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VIRTUE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:45:05 (UTC+8)

تحديثات VIRTUE (VIRTUE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,023.85

$4,005.78

$0.04249

$198.27

$3.1201

