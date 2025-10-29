معلومات سعر VIRTUE (VIRTUE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01881819 24 ساعة مرتفع $ 0.01957418 عالية طوال الوقت $ 0.209091 أدنى سعر $ 0.01881819 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -2.82%

سعر VIRTUE (VIRTUE) في الوقت الحقيقي هو $0.01900534. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIRTUE بين أدنى سعر $ 0.01881819 وأعلى سعر $ 0.01957418، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIRTUE على الإطلاق هو $ 0.209091، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01881819.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIRTUE -- على مدار الساعة الماضية، -2.68% على مدار 24 ساعة، و -2.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VIRTUE (VIRTUE)

القيمة السوقية $ 15.19K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.14K إمداد دورة التداول 799.00K إجمالي العرض 849,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VIRTUE هي $ 15.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIRTUE يبلغ 799.00K، مع إجمالي عرض 849000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.14K.