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سعر Virtua (TVK) المباشر لليوم هو USD 0.107653 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.53M . يتم تحديث سعر TVK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virtua الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.33K - تغيير سعر Virtua خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 162.70M

أداء سعر Virtua (TVK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ -0.0018340351621722 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ -0.0067696943 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ +0.0246684158 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ -0.00267009747413252 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0018340351621722 -1.67% 30 يوم $ -0.0067696943 -6.28% 60 يوم $ +0.0246684158 +22.91% 90 يوم $ -0.00267009747413252 -2.42%

تحليل سعر Virtua (TVK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtua: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.10438$ 0.10438 $ 0.10438 24 ساعة مرتفع $ 0.11154$ 0.11154 $ 0.11154 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -33.55%

معلومات سوق Virtua (TVK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: