سعر Virtua (TVK)
سعر Virtua (TVK) المباشر لليوم هو USD 0.107653. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.53M. يتم تحديث سعر TVK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Virtua الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.33K
- تغيير سعر Virtua خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 162.70M
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خلال اليوم، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ -0.0018340351621722 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ -0.0067696943 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ +0.0246684158 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtua مقابل USD هو $ -0.00267009747413252 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0018340351621722
|-1.67%
|30 يوم
|$ -0.0067696943
|-6.28%
|60 يوم
|$ +0.0246684158
|+22.91%
|90 يوم
|$ -0.00267009747413252
|-2.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtua: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-1.67%
-33.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.
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