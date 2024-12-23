سعر Violet (VIOLET)
سعر Violet (VIOLET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.75K. يتم تحديث سعر VIOLET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Violet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.49K
- تغيير سعر Violet خلال اليوم هو -27.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Violet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Violet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Violet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Violet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-27.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Violet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-27.55%
-30.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Violet is a flirty girl with silky violet hair and a confident attitude. Her playful smirk and teasing charm make her impossible to ignore. Fomo's flagship waifu.
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