سعر Vidulum (VDL)
سعر Vidulum (VDL) المباشر لليوم هو USD 0.00881937. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.56K. يتم تحديث سعر VDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vidulum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.14
- تغيير سعر Vidulum خلال اليوم هو +181.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.77M
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خلال اليوم، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ +0.00568273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ +0.0281519714 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ +0.0106528491 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00568273
|+181.17%
|30 يوم
|$ +0.0281519714
|+319.21%
|60 يوم
|$ +0.0106528491
|+120.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vidulum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+181.17%
+568.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .
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