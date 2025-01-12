احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VDL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VDL.

سعر Vidulum (VDL) المباشر لليوم هو USD 0.00881937 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.56K . يتم تحديث سعر VDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vidulum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.14 - تغيير سعر Vidulum خلال اليوم هو +181.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.77M

أداء سعر Vidulum (VDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ +0.00568273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ +0.0281519714 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ +0.0106528491 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vidulum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00568273 +181.17% 30 يوم $ +0.0281519714 +319.21% 60 يوم $ +0.0106528491 +120.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vidulum (VDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vidulum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0028854$ 0.0028854 $ 0.0028854 24 ساعة مرتفع $ 0.00883563$ 0.00883563 $ 0.00883563 عالية طوال الوقت $ 0.791764$ 0.791764 $ 0.791764 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +181.17% تغير السعر (7 أيام) +568.64%

معلومات سوق Vidulum (VDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: