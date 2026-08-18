سعر VICTORY اليوم

السعر المباشر لمشروع VICTORY (VICTORY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VICTORY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VICTORY.

يحتل VICTORY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,751، مع عرض متداول قدره 119.23M VICTORY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VICTORY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VICTORY بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-5.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 158.91.

معلومات سوق VICTORY (VICTORY)

القيمة السوقية $ 21.75K$ 21.75K $ 21.75K الحجم (24 ساعة) $ 158.91$ 158.91 $ 158.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.20K$ 91.20K $ 91.20K إمداد دورة التداول 119.23M 119.23M 119.23M إجمالي العرض 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

القيمة السوقية الحالية لـ VICTORY هي $ 21.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 158.91. العرض المتداول لـ VICTORY يبلغ 119.23M، مع إجمالي عرض 499912850.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.20K.