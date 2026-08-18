سعر VGX Token اليوم

السعر المباشر لمشروع VGX Token (VGX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VGX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VGX.

يحتل VGX Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,060، مع عرض متداول قدره 913.99M VGX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VGX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.47، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VGX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+42.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VGX Token (VGX)

القيمة السوقية $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.95K$ 79.95K $ 79.95K إمداد دورة التداول 913.99M 913.99M 913.99M إجمالي العرض 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

القيمة السوقية الحالية لـ VGX Token هي $ 73.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VGX يبلغ 913.99M، مع إجمالي عرض 916741574.5606325. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.95K.