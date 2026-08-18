سعر Vestate اليوم

السعر المباشر لمشروع Vestate (VES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VES.

يحتل Vestate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,106، مع عرض متداول قدره 143.70M VES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VES بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04646524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VES بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 232.77.

معلومات سوق Vestate (VES)

القيمة السوقية $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K الحجم (24 ساعة) $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K إمداد دورة التداول 143.70M 143.70M 143.70M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vestate هي $ 20.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 232.77. العرض المتداول لـ VES يبلغ 143.70M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.96K.