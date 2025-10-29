سعر VERONICA by Virtuals المباشر اليوم هو 0.0013262 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VERONICA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VERONICA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر VERONICA by Virtuals المباشر اليوم هو 0.0013262 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VERONICA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VERONICA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار VERONICA by Virtuals

سعر VERONICA by Virtuals (VERONICA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VERONICA إلى USD:

$0.00132591
$0.00132591$0.00132591
-3.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار VERONICA by Virtuals (VERONICA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:31 (UTC+8)

معلومات سعر VERONICA by Virtuals (VERONICA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00127491
$ 0.00127491$ 0.00127491
24 ساعة منخفض
$ 0.00154725
$ 0.00154725$ 0.00154725
24 ساعة مرتفع

$ 0.00127491
$ 0.00127491$ 0.00127491

$ 0.00154725
$ 0.00154725$ 0.00154725

$ 0.00233193
$ 0.00233193$ 0.00233193

$ 0.0005781
$ 0.0005781$ 0.0005781

-1.24%

-3.12%

+70.15%

+70.15%

سعر VERONICA by Virtuals (VERONICA) في الوقت الحقيقي هو $0.0013262. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VERONICA بين أدنى سعر $ 0.00127491 وأعلى سعر $ 0.00154725، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVERONICA على الإطلاق هو $ 0.00233193، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0005781.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VERONICA -1.24% على مدار الساعة الماضية، -3.12% على مدار 24 ساعة، و +70.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VERONICA by Virtuals (VERONICA)

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VERONICA by Virtuals هي $ 1.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VERONICA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.

سجل سعر VERONICA by Virtuals (VERONICA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VERONICA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VERONICA by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0000115603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VERONICA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VERONICA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.12%
30 يوم$ +0.0000115603+0.87%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو VERONICA by Virtuals ( VERONICA )

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر VERONICA by Virtuals (VERONICA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر VERONICA by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة VERONICA by Virtuals (VERONICA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك VERONICA by Virtuals (VERONICA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة VERONICA by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر VERONICA by Virtuals!

عملة VERONICA إلى العملات المحلية

توكنوميكس VERONICA by Virtuals (VERONICA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VERONICA by Virtuals (VERONICA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VERONICA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول VERONICA by Virtuals (VERONICA)

كم يساوي VERONICA by Virtuals (VERONICA) اليوم؟
سعر VERONICA المباشر في USD هو USD 0.0013262، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VERONICA إلى USD الحالي؟
سعر VERONICA إلى USD الحالي هو $ 0.0013262. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ VERONICA by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة VERONICA هي $ 1.33M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VERONICA؟
العرض المتداول لتوكن VERONICA هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VERONICA؟
حقق VERONICA سعرًا قياسيًا قدره 0.00233193 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VERONICA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0005781 VERONICA.
ما هو حجم تداول VERONICA؟
حجم تداول VERONICA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VERONICA هذا العام؟
قد يرتفع VERONICA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VERONICA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:31 (UTC+8)

تحديثات VERONICA by Virtuals (VERONICA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

