معلومات سعر VERONICA by Virtuals (VERONICA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00127491 24 ساعة مرتفع $ 0.00154725 عالية طوال الوقت $ 0.00233193 أدنى سعر $ 0.0005781 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) +70.15%

سعر VERONICA by Virtuals (VERONICA) في الوقت الحقيقي هو $0.0013262. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VERONICA بين أدنى سعر $ 0.00127491 وأعلى سعر $ 0.00154725، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVERONICA على الإطلاق هو $ 0.00233193، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0005781.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VERONICA -1.24% على مدار الساعة الماضية، -3.12% على مدار 24 ساعة، و +70.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VERONICA by Virtuals (VERONICA)

القيمة السوقية $ 1.33M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.33M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VERONICA by Virtuals هي $ 1.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VERONICA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.