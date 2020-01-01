توكنوميكس Verida Token (VDA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Verida Token (VDA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Verida Token (VDA) $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. الموقع الرسمي: https://www.verida.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.verida.io/whitepaper اشتر VDA الآن!

توكنوميكس Verida Token (VDA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Verida Token (VDA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 995.90K $ 995.90K $ 995.90K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 318.18M $ 318.18M $ 318.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 السعر الحالي: $ 0.003129 $ 0.003129 $ 0.003129 معرفة المزيد عن سعر Verida Token (VDA)

توكنوميكس Verida Token (VDA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Verida Token (VDA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VDA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VDA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VDA، استكشف السعر المباشر لتوكن VDA!

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