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سعر Vendetta (VDT) المباشر لليوم هو USD 0.01844343 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.35K . يتم تحديث سعر VDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vendetta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.16K - تغيير سعر Vendetta خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.59M

أداء سعر Vendetta (VDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.00022202338721351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.0003313159 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.0091786459 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.002275722565846874 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00022202338721351 -1.18% 30 يوم $ -0.0003313159 -1.79% 60 يوم $ -0.0091786459 -49.76% 90 يوم $ -0.002275722565846874 -10.98%

تحليل سعر Vendetta (VDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vendetta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01834817$ 0.01834817 $ 0.01834817 24 ساعة مرتفع $ 0.01919391$ 0.01919391 $ 0.01919391 عالية طوال الوقت $ 0.537905$ 0.537905 $ 0.537905 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -21.67%

معلومات سوق Vendetta (VDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: