سعر Vendetta (VDT)
سعر Vendetta (VDT) المباشر لليوم هو USD 0.01844343. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.35K. يتم تحديث سعر VDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vendetta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.16K
- تغيير سعر Vendetta خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.59M
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خلال اليوم، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.00022202338721351 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.0003313159 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.0091786459 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vendetta مقابل USD هو $ -0.002275722565846874 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00022202338721351
|-1.18%
|30 يوم
|$ -0.0003313159
|-1.79%
|60 يوم
|$ -0.0091786459
|-49.76%
|90 يوم
|$ -0.002275722565846874
|-10.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vendetta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.18%
-21.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.
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