معلومات سعر Velar (VELAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00059094 24 ساعة منخفض $ 0.0011449 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.380312 أدنى سعر $ 0.00059094 تغير السعر (1 ساعة) +5.62% تغير السعر (1يوم) -33.36% تغير السعر (7 أيام) -36.12%

سعر Velar (VELAR) في الوقت الحقيقي هو $0.00072574. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VELAR بين أدنى سعر $ 0.00059094 وأعلى سعر $ 0.0011449، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVELAR على الإطلاق هو $ 0.380312، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00059094.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VELAR +5.62% على مدار الساعة الماضية، -33.36% على مدار 24 ساعة، و -36.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Velar (VELAR)

القيمة السوقية $ 256.64K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 724.44K إمداد دورة التداول 354.26M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Velar هي $ 256.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VELAR يبلغ 354.26M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 724.44K.