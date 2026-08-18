سعر Vektes اليوم

السعر المباشر لمشروع Vektes (VEK) اليوم هو $ 0.0112586، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEK الحالي إلى USD هو $ 0.0112586 لكل VEK.

يحتل Vektes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,605، مع عرض متداول قدره 10.09M VEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEK بين $ 0.01125545 (أدنى) و$ 0.01126813 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01349925، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01125545.

على المدى القصير، تحرك VEK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-14.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.11.

معلومات سوق Vektes (VEK)

القيمة السوقية $ 113.61K$ 113.61K $ 113.61K الحجم (24 ساعة) $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.26M$ 11.26M $ 11.26M إمداد دورة التداول 10.09M 10.09M 10.09M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vektes هي $ 113.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.11. العرض المتداول لـ VEK يبلغ 10.09M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.26M.