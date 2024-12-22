سعر Vega Protocol (VEGA)
سعر Vega Protocol (VEGA) المباشر لليوم هو USD 0.02132753. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر VEGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vega Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.81K
- تغيير سعر Vega Protocol خلال اليوم هو -2.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.05M
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خلال اليوم، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ -0.00058370581300862 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ +0.0278808145 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ +0.0309877259 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ -0.01945343915922316 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00058370581300862
|-2.66%
|30 يوم
|$ +0.0278808145
|+130.73%
|60 يوم
|$ +0.0309877259
|+145.29%
|90 يوم
|$ -0.01945343915922316
|-47.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vega Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
-2.66%
-20.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.
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