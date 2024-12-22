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سعر Vega Protocol (VEGA) المباشر لليوم هو USD 0.02132753 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر VEGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vega Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.81K - تغيير سعر Vega Protocol خلال اليوم هو -2.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.05M

أداء سعر Vega Protocol (VEGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ -0.00058370581300862 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ +0.0278808145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ +0.0309877259 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vega Protocol مقابل USD هو $ -0.01945343915922316 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00058370581300862 -2.66% 30 يوم $ +0.0278808145 +130.73% 60 يوم $ +0.0309877259 +145.29% 90 يوم $ -0.01945343915922316 -47.70%

تحليل سعر Vega Protocol (VEGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vega Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02111341$ 0.02111341 $ 0.02111341 24 ساعة مرتفع $ 0.02441766$ 0.02441766 $ 0.02441766 عالية طوال الوقت $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -2.66% تغير السعر (7 أيام) -20.27%

معلومات سوق Vega Protocol (VEGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: