سعر Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Vault (V) اليوم هو $ 0.01892943، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل V الحالي إلى USD هو $ 0.01892943 لكل V.

يحتل Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,892,925، مع عرض متداول قدره 100.00M V. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول V بين $ 0.01811007 (أدنى) و$ 0.01909027 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.119747، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00575844.

على المدى القصير، تحرك V بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و+34.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 771.62.

معلومات سوق Vault (V)

القيمة السوقية $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M الحجم (24 ساعة) $ 771.62$ 771.62 $ 771.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,999,727.691225 99,999,727.691225 99,999,727.691225

القيمة السوقية الحالية لـ Vault هي $ 1.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 771.62. العرض المتداول لـ V يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999727.691225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.89M.