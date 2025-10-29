معلومات سعر VANTA (VANTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00000108 $ 0.00000108 $ 0.00000108 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00000108$ 0.00000108 $ 0.00000108 عالية طوال الوقت $ 0.00000184$ 0.00000184 $ 0.00000184 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -9.47% تغير السعر (7 أيام) -7.60% تغير السعر (7 أيام) -7.60%

سعر VANTA (VANTA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VANTA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00000108، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVANTA على الإطلاق هو $ 0.00000184، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VANTA -0.24% على مدار الساعة الماضية، -9.47% على مدار 24 ساعة، و -7.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VANTA (VANTA)

القيمة السوقية $ 95.03K$ 95.03K $ 95.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.03K$ 95.03K $ 95.03K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VANTA هي $ 95.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VANTA يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.03K.