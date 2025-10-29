معلومات سعر ValleyDAO (GROW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.368937 $ 0.368937 $ 0.368937 24 ساعة منخفض $ 0.390597 $ 0.390597 $ 0.390597 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.368937$ 0.368937 $ 0.368937 24 ساعة مرتفع $ 0.390597$ 0.390597 $ 0.390597 عالية طوال الوقت $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 أدنى سعر $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 تغير السعر (1 ساعة) -1.37% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) +1.94% تغير السعر (7 أيام) +1.94%

سعر ValleyDAO (GROW) في الوقت الحقيقي هو $0.379856. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GROW بين أدنى سعر $ 0.368937 وأعلى سعر $ 0.390597، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGROW على الإطلاق هو $ 2.42، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.152417.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GROW -1.37% على مدار الساعة الماضية، -2.70% على مدار 24 ساعة، و +1.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ValleyDAO (GROW)

القيمة السوقية $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M إمداد دورة التداول 11.06M 11.06M 11.06M إجمالي العرض 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ValleyDAO هي $ 4.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GROW يبلغ 11.06M، مع إجمالي عرض 30050000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.41M.