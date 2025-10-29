معلومات سعر V2EX (V2EX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00593873 $ 0.00593873 $ 0.00593873 24 ساعة منخفض $ 0.00610503 $ 0.00610503 $ 0.00610503 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00593873$ 0.00593873 $ 0.00593873 24 ساعة مرتفع $ 0.00610503$ 0.00610503 $ 0.00610503 عالية طوال الوقت $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 أدنى سعر $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) +4.47% تغير السعر (7 أيام) +4.47%

سعر V2EX (V2EX) في الوقت الحقيقي هو $0.00602759. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول V2EX بين أدنى سعر $ 0.00593873 وأعلى سعر $ 0.00610503، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـV2EX على الإطلاق هو $ 0.01572952، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0052682.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير V2EX -- على مدار الساعة الماضية، -1.04% على مدار 24 ساعة، و +4.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق V2EX (V2EX)

القيمة السوقية $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

القيمة السوقية الحالية لـ V2EX هي $ 6.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ V2EX يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999278.658802. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.03M.