سعر USTBL اليوم

السعر المباشر لمشروع USTBL (USTBL) اليوم هو $ 1.063، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USTBL الحالي إلى USD هو $ 1.063 لكل USTBL.

يحتل USTBL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,033,543، مع عرض متداول قدره 30.13M USTBL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USTBL بين $ 1.058 (أدنى) و$ 1.064 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.066، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04220509.

على المدى القصير، تحرك USTBL بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.20K.

معلومات سوق USTBL (USTBL)

القيمة السوقية $ 32.03M$ 32.03M $ 32.03M الحجم (24 ساعة) $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.03M$ 32.03M $ 32.03M إمداد دورة التداول 30.13M 30.13M 30.13M إجمالي العرض 30,125,040.401756 30,125,040.401756 30,125,040.401756

القيمة السوقية الحالية لـ USTBL هي $ 32.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.20K. العرض المتداول لـ USTBL يبلغ 30.13M، مع إجمالي عرض 30125040.401756. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.03M.