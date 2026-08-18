سعر USP Yield Optimized Stablecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع USP Yield Optimized Stablecoin (USP) اليوم هو $ 1.12، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USP الحالي إلى USD هو $ 1.12 لكل USP.

يحتل USP Yield Optimized Stablecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,778,486، مع عرض متداول قدره 6.96M USP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USP بين $ 1.12 (أدنى) و$ 1.12 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.37، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.026.

على المدى القصير، تحرك USP بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.49K.

معلومات سوق USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

القيمة السوقية $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M الحجم (24 ساعة) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M إمداد دورة التداول 6.96M 6.96M 6.96M إجمالي العرض 6,962,593.371749295 6,962,593.371749295 6,962,593.371749295

القيمة السوقية الحالية لـ USP Yield Optimized Stablecoin هي $ 7.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.49K. العرض المتداول لـ USP يبلغ 6.96M، مع إجمالي عرض 6962593.371749295. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.78M.